روسيا: نشعر باستياء وغضب من استهداف إسرائيل لقوات حفظ السلام الدولية في لبنان

أعربت الخارجية الروسية عن استيائها وغضبها من استهداف القوات الإسرائيلية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، أسفر عن وقوع جرحى.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "موسكو غاضبة من تصرفات الجيش الإسرائيلي.. ويطالب الجانب الروسي ى (الجيش الإسرائيلي) بالامتناع عن أي أعمال عدائية ضد قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل التي تقوم بمهمتها في لبنان وفقا للتفويض الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. وتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

وكانت "اليونيفيل" قد أعلنت أمس الخميس، أن اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح طفيفة، نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة بمقرها في الناقورة جنوب لبنان.