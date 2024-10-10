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هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بقذيفة مجهولة جنوب غرب الحديدة


أفادت هيئة عمليّات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024)، بإصابة سفينة بقذيفة مجهولة على بعد 70 ميلا جنوب غربي الحديدة اليمنية.

وذكرت الهيئة في بيان، أننا "تلقينا تقريرا عن وقوع حادث على بُعد 70 ميلا بحريًا جنوب غرب الحديدة في اليمن".

وأضافت أن "قبطان السّفينة أبلغ عن إصابتها بقذيفة مجهولة، وتعرّضها لأضرار، ولم يتمّ الإبلاغ عن حرائق أو ضحايا".

وتشن حركة "أنصار الله" الحوثية منذ تشرين الأول الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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