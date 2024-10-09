مستشار قائد الحرس الثوري: قادرون على تدمير اسرائيل في لمحة بصر

أكد مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، (9 تشرين الأول 2024)، قدرة بلاده على "تدمير اسرائيل في لمحة بصر".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن العميد ابراهيم جباري: "أطلقنا 200 صاروخ في عملية الوعد الصادق ومستعدون لإطلاق آلاف منها، قادرون على استهداف المراكز العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان الصهيوني".

وأضاف "الولايات المتحدة لا تتجرأ على الدخول في معركة ضدنا، فلدينا جغرافيا واسعة وإذا استـُهدفنا في نقطة ما نستطيع الرد من نقطة أخرى".

وحذر جباري إسرائيل من ان "لا تتجرأ على فعل أي شيء لأننا قادرون على تدميرها في لمحة بصر" على حد قوله.

من جانبه قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيراني ان إيران "سترد بقوة وقسوة على أي هجوم إسرائيلي".

وأكد "ردنا على أي هجوم إسرائيلي لن يقتصر على ضرب مواقع عسكرية".