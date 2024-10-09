أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، عن بدء المحادثات الهاتفية بين المجرمين بايدن ونتنياهو حول رد إسرائيل على إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن"، مبينة أن "الاتصال سيناقش رد إسرائيل على إيران".

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر، في وقت سابق، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم إنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، حول أي خطط تتعلق بضرب إيران.

ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم إنه من المتوقع أن يكون رد إسرائيل على الهجوم الذي شنّته إيران عليها كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران، وهجمات "سرية" مثل الهجوم الذي اغتيل فيه زعيم حماس السابق إسماعيل هنية في طهران.

وأكد أحد المسؤولين لـ"أكسيوس" أن المكالمة بين بايدن ونتنياهو ضرورية "لمحاولة صياغة حدود للرد الإسرائيلي".