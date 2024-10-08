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بيان مهم صادر عن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية حزب الله :
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رويترز: مسؤول إيراني كبير يقول أن طهران أبلغت دول الخليج أنه سيكون من غير المقبول إذا سمحت بإستخدام مجالها الجوي ضد إيران وأي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى رد فعل
وكالة انباء براثا
93
2024-10-08
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