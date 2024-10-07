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وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك اسبر يكشف عن مخطط إسرائيلي لـ"اغتيال السيد الخامنئي"-


كشف وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك اسبر، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، عن وجود ما وصفها بـ"خطة إسرائيلية" لاستهداف  قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي كرد على عمليات القصف التي نفذت في الأول من أكتوبر ضد إسرائيل. 

وقال اسبر بحسب ما أوردته قناة (ام اس ان) الامريكية، إن "الرد الإسرائيلي على عمليات القصف الإيراني قد يتجاوز استهداف مؤسسات ومواقع إيرانية ويذهب مباشرة لاستهداف قادة إيرانيين رفيعي المستوى في حكومة طهران على راسهم خامنئي"، بحسب وصفه. 

الوزير الأمريكي السابق رجح أيضا ان "تشن إسرائيل عمليات استهداف مباشرة ومستمرة للقادة الإيرانيين رفيعي المستوى قبل ان تقوم باغتيال خامنئي"، مبينا ان "تصرفات إسرائيل الان باتت غير متوقعة". 

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