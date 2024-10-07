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بوتين يبحث مع أردوغان الوضع في الشرق الأوسط


أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في الشرق الأوسط، إذ ذكر الكرملين: "أعرب القادة عن ارتياحهم للطبيعة البناءة للعلاقات الروسية التركية واستعدادهم لمزيد من التعاون الوثيق، وتم بحث بعض المواضيع الثنائية والدولية الحالية، بما في ذلك التطور الخطير للوضع في الشرق الأوسط".

وأكد الطرفان أيضا الاتفاق على عقد اجتماع ثنائي منفصل في قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق أن تركيا قدمت طلبا للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس". كما قبل أردوغان دعوة لحضور قمة "بريكس" التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر في مدينة قازان الروسية.

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