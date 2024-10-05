عاجل : في اول تعليق له .... حزب الله ينفي ما تنشره وسائل الاعلام حول سماحة السيد هاشم صفي الدين
الصفحة الدولية

قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية: أعددنا أنفسنا لجمیع الظروف


أكد قائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال عليرضا تنغسيري أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستقف بشكل قاطع أمام كل من يريد اللعب بالنار في المنطقة، مشيرا الى أن القوات المسلحة الايرانية خلال الاعوام الماضية أعدت نفسها لأنواع التهدیدات.

وقال الادميرال تنغسيري في حوار مع قناة العالم ضمن برنامج "طوفان المقاومة": إن مضيق هرمز هو في الحقیقة مضیق مهم جداً واستراتیجي یقع في جنوب ایران وهو یخصّ ایران والدول المجاورة. بدأت أنشطة اسبوع الدفاع المقدّس لهذا العام بالاستعراض الذي شاهدتموه حیث شارکت فیه مختلف أنواع السفن والتي بلغ عددها أکثر من 583 سفینة منها سفن خاصّة بإطلاق الصواریخ وسفن الدعم وسفن تابعة لقوّات التعبئة إلی جانب الطائرات الحربیة والطائرات المساندة والمروحیات، والحقیقة جمیع الإمکانیات التي تذکرنا وتذکر الجمیع بالظلم الذي وقع علینا خلال 8 سنوات من الدفاع المقدّس.

واضاف: بعد مرور 44 عاما من الزمن یحق لنا أن نفتخر بأنّ الأجهزة والمعدات التي شاهدتموها ولا تزالون، هي من إنتاجنا خلال الحظر الإقتصادي الکامل. لهذه السنة خاصّیة، فمن ناحیة هناك الجرائم التي ارتکبها ولا یزال یرتکبها الصهاینة في قطاع غزة أي في فلسطین البطلة، ومن ناحیة أخری الجرائم التي بدأها هؤلاء الصهاینة في لبنان والتي أدانتها المجتمعات الدولیة قاطبة، علی هذا الأساس فإنّ هذه السنة لها طعم خاص.

وتابع تنغسيري: فالاستعراض الذي جری یوم الأحد الموافق للثاني والعشرین من أیلول/ سبتمبر یحمل رسالتین واضحتین، إحداهما للأعداء والثانیة للأصدقاء. أمّا الرسالة الموجّهة للأصدقاء فأنتم تعلمون جیّداً أنّ ایران الاسلامیة لا تزال ترزح تحت أنواع الحظر الاقتصادي والسبب أنّنا لم ننحني أمام بلطجة وتنمّر أمریکا، فنحن لا نزال نخضع لأنواع الحظر الاقتصادي، فهذه الإمکانیات التي شاهدتموها أوجدناها خلال فترة الحظر الإقتصادي، وهذه رسالة بالطبع، وهي تعني أنّه بإمکاننا الوقوف علی أقدامنا وإنتاج ما نحتاجه في الداخل.

واردف: هذه رسالة للأصدقاء وهي توضّح حقیقة مفادها أنّه بإمکانهم الوقوف علی أقدامهم من دون الحاجة إلی أمریکا والصهاینة، فالمسلمون لدیهم کلّ ما یحتاجونه ولیس لدیهم أي نقص في أيّ مجال، نحن لدینا رسالة سلام للدول المطلة علی الخلیج الفارسي إلی جانب الدول الصدیقة، سواء الموجودة في منطقتنا أم تلك الموجودة خارجها والتي تحضر منها وفود إلی هنا بین الفینة والأخری. نحن الذین قمنا بتوفیر وتثبیت الأمن والاستقرار في مضیق هرمز ولم نسمح علی الإطلاق بالمتنمّرین من الأمریکیین بتهدید هذه المنطقة. أمّا الرسالة الأخری في حقیقة الأمر من الاستعراض الأخیر فهي موجّهة إلی هؤلاء الذین یریدون أن یقفوا في وجه شعبنا وبقیّة المسلمین المظلومین في العالم، نحن بإمکاننا ایجاد هذه الإمکانیة للوقوف في وجه هؤلاء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفير الايراني بلبنان يتخدث عن تفجير البيجر في يديه
قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية: أعددنا أنفسنا لجمیع الظروف
مصدر في فيلق القدس : الجنرال قاآني في طهران
إسرائيل: ردنا على إيران سيكون "جديا وكبيرا" ودول "صديقة" ستشارك بالهجوم
اختراق مرتبط بالصين لأنظمة التنصت الأمريكية
مسؤول أمريكي: "نحن على حافة الهاوية" وهو يتحدث عن هدف وتوقيت الرد الإسرائيلي على إيران!
باكستان.. إغلاق إسلام آباد وتعليق خدمات الهاتف لمنع تجمع حاشد لأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان
الاتحاد الأوروبي يحذر من دخول روسيا ودول أخرى في صراع الشرق الأوسط إذا دمرت اسرائيل منشآت إيران النووية
عراقجي: وجودي في بيروت دليل على أن إيران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها
وزير الخارجية الروسي : أمريكا لم تبد أدنى إدانة للغزو البري الإسرائيلي للبنان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك