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مصدر في فيلق القدس : الجنرال قاآني في طهران


نفى مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، ما تردد في وسائل الإعلام العبرية عن إصابة أو مقتل قائد الفيلق الجنرال إسماعيل قاآني جراء هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال المصدر ، إن "الجنرال قاآني في طهران وقد ظهر بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مكتب الحزب العاصمة اللبنانية بيروت".

وأضاف أن "الجنرال قاآني موجود في العاصمة طهران ولم يسافر إلى العاصمة اللبنانية بيروت كما يذكر الإعلام الصهيوني".

من جانبها، أفادت القناة الثالثة التابعة للتلفزيون الإيراني، بنفي خبر استشهاد أو إصابة قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، مؤكدة أنه الجنرال قاآني في طهران".

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