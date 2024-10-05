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إسرائيل: ردنا على إيران سيكون "جديا وكبيرا" ودول "صديقة" ستشارك بالهجوم


كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، عن طبيعة الرد الصهيوني على الهجوم الإيراني، فيما اكدت انه سيكون "جديا وكبيرا".

ونقلت الإذاعة عن مصدر في الجيش، إن "الهجوم الإسرائيلي للرد على ايران سيكون جديا وكبيرا"، مبينة ان "الجيش الإسرائيلي مشغول بهذا الامر معظم الوقت".

واضافت اننا "نتوقع مشاركة كبيرة في عمليتنا الهجومية ضد إيران من الدول الشريكة في المنطقة".

يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط سيزور إسرائيل خلال الساعات المقبلة، لبحث وتنسيق المواقف مع المسؤولين الإسرائيليين حول طبيعة الرد الانتقامي ضد إيران.

 وفي هذا الصدد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الجمعة في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض تابعته "بغداد اليوم" إن "الفرق الأمريكية والإسرائيلية على تواصل دائم، ولن تتخذ قراراً على الفور، وسننتظر لنرى متى سيتحدثون إلينا"، موضحاً أن بلاده "تدرس حالياً فرض عقوبات على إيران".

ورفض بايدن تقديم تفاصيل عن طبيعة الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، وقال: "هذا بيني وبينهم".

وأضاف أنه لو كان في مكان إسرائيل، فسيفكر في بدائل أخرى غير استهداف حقول النفط الإيرانية، معرباً عن اعتقاده بأن تل أبيب لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران، الثلاثاء الماضي.

وقرر مجلس الوزراء الأمني مساء أمس الجمعة الرد على الهجوم الإيراني، ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين لم تسمهم، أن تل أبيب "تريد تنفيذ عملية كبيرة ردا على إيران، لكن لا تريد مسارا يصرفها عن أهداف الحرب".

وأضاف المسؤولون، أن "إسرائيل تريد ألا يؤدي الرد على إيران إلى تبادل الضربات في المستقبل القريب".

وتتواصل المشاورات الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري لتحديد طبيعة الرد والسيناريوهات الهجومية على طهران، حيث تدرس إسرائيل مهاجمة أهداف إستراتيجية في إيران، مثل منشآت النفط أو الغاز، وتدعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على طهران بهدف تعميق عزلتها الدولية بحسب وسائل إعلام.

وكانت أطلقت إيران ما يقرب من 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، مساء الثلاثاء الماضي، ردا على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله و رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والقيادي بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الصاروخي الضخم الذي شنته إيران على بلاده بأنه "خطأ كبير" وقال إن طهران ستدفع ثمنه.

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