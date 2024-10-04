وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى بيروت

أفادت التقارير في لبنان اليوم الجمعة، بوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "هبطنا للتو في مطار بيروت الدولي وإيران ثابتة في تضامنها مع شعب لبنان الشجاع"، أضاف: "على الجميع بالمنطقة إدراك الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان وعواقبه على دولنا".

وفي ذات الصدد، نقلت وسائل إعلام عبرية الخبر، مبيّنة أنه قبل نحو أسبوع، أبلغ الجيش الإسرائيلي لبنان أنه لن يسمح لهبوط طائرات قادمة من سوريا أو إيران في مطار بيروت".

وتأتي زيارة عراقجي إلى لبنان، عقب ليلة عنيفة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت القريبة من مطار رفيق الحريري الدولي، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الغارات استهدفت القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين وهو المرشح لخلافة السيد حسن نصرالله(قدس) في الأمانة العامة للحزب. لكن حزب الله لم يصدر أي بيان حول مصير السيد صفي الدين حتى اللحظة.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.