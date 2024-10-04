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بدء خطبة الجمعة المليونية بإمامة السيد الخامنئي (دام ظله) في مصلى طهران


بدء اقامة صلاة الجمعة في طهران بامامة قائد الثورة الاسلامية السيد على الخامنئي بمشاركة ميليونية من الشعب.

 وتوافدت الحشود الإيرانية في وقت سابق من فجر اليوم، الى "مصلى الامام الخميني" للقاء والصلاة خلف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الذي سيؤم صلاة الجمعة هذا اليوم لأول مرة منذ 5 سنوات عندما أم صلاة الجمعة بعد حادثة اغتيال قاسم سليماني قرب مطار بغداد عام 2020.

وبيّنت مشاهد مصورة، احتشاد الحشود الإيرانية الكبيرة امام وداخل "مصلى الامام الخميني"، حيث من ستقام فعاليات تأبين السيد حسن نصر الله، والعميد في الحرس الثوري عباس نيلفروشان، والقيادي بحزب الله علي كركي وعلى اعتاب الذكرى السنوية لطوفان الاقصى، بعد اقامة صلاة الجمعة بإمامة المرشد الأعلى.

ومنذ ساعات الفجر الاولى يتدفق المصلون من كل انحاء ايران نحو مكان الصلاة حاملين صور المرشد الأعلى وصور السيد نصر الله، وقاسم سليماني.

وتأتي مشاركة المرشد الأعلى بامامة الصلاة، لأول مرة منذ 5 سنوات، عندما أقامها المرشد في يناير 2020 عند شهادة الحاج قاسم سليماني ورفاقه، والتي كانت في حينها لأول مرة منذ 8 سنوات عندما توقف عن امامة صلاة الجمعة منذ شباط 2012.

ويرى  مراقبون ان وراء هذه الصلاة رسالة قوية خصوصا وانها جاءت بعد 4 أيام من الضربة المثيرة للاهتمام التي وجهتها ايران الى الكيان الإسرائيلي، ومع التهديدات الإسرائيلية المستمرة بالانتقام قريبًا، فالتجمع الكبير بوجود خامنئي يعد امرا خطرا، لكنه تحديا في ذات الوقت للكيان.

 

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