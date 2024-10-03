جونسون يتهم نتنياهو: زرع جهاز تنصت في حمامي الخاص

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في كتاب جديد، أن نتنياهو ترك جهاز تنصت في الحمامات الخاصة عند زيارته لمكتبه في 2017.

وقال جونسون، إنه "تم العثور على جهاز تنصت في حمامه الشخصي خلال أيام عمله وزيرا للخارجية البريطانية، بعد أن استخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحمام خلال زيارة رسمية".

وكتب جونسون، الذي نشر هذا الكشف في كتابه الجديد، أن أفراد أمنه عثروا على الجهاز بعد زيارة نتنياهو لوزارة الخارجية البريطانية في عام 2017.

وأضاف: "انتقل بيبي إلى هناك لفترة. قد يكون ذلك محض صدفة، لكن قيل لي لاحقًا إنهم عندما أجروا فحصًا روتينيًا للكشف عن التنصت، عثروا على جهاز تنصت في المرحاض".