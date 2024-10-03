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وزارة الطوارئ الروسية تجلي 60 مواطنا روسيا من بيروت


صرّحت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها اليوم الخميس بأن طائرة خاصة تابعة لها من طراز "إيل-76"، قامت بإجلاء 60 شخصا من المواطنين الروس من مطار بيروت.

وبعد أن افرغت الطائرة المذكورة شحنتها من المساعدات الإنسانية الروسية في مطار بيروت، صعد إلى متنها أفراد عائلات موظفي السفارة الروسية: أطفال ونساء، بما في ذلك النساء الحوامل. وسيرافقهم أثناء الرحلة بعض الأطباء من وزارة حالات الطوارئ.

وأفاد المكتب الصحفي بوزارة حالات الطوارئ الروسية لمراسل وكالة تاس، بأن عملية الإخلاء تتم وفقا لتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين الذي كلف وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف بالإشراف على ذلك. وستصل الطائرة إلى موسكو في 3 أكتوبر.

وكانت هذه الطائرة، قد نقلت اليوم شحنة من المساعدات الإنسانية إلى بيروت. وتضمنت الشحنة التي بلغ وزنها 33 طنا، مواد غذائية وأدوية ومستلزمات أساسية ومحطات كهرباء متنقلة بقدرة 80 كيلوواط.

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وزارة الطوارئ الروسية تجلي 60 مواطنا روسيا من بيروت
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