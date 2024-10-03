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الجزائر تعرب عن تضامنها مع الامين العام للأمم المتحدة بعد القرار الإسرائيلي في حقه!


أعربت الجزائر عن تضامنها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بعد قرار إسرائيل اعتباره "شخصا غير مرغوب فيه" ومنعه من الدخول إليها.

 وقال المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان: "أعبر عن دعم الجزائر وتضامنها الكامل مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش بعد القرار غير المعقول الذي صدر عن سلطات الاحتلال بوصفه شخصا غير مرغوب به"، مشيرا إلى أن هذا القرار "يعكس عدم احترام إسرائيل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، إذ أكد بن جامع أن "عجز مجلس الأمن عن التحرك والتصرف كان له ثمن واضح".

وأضاف: "إن إسرائيل ليست فوق القانون، وعلينا إخضاعها للمساءلة"، مشددا على "ضرورة إنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة "شخصية غير مرغوب فيها" في إسرائيل ومنع دخوله إلى إسرائيل"، واصفة غوتيريش بأنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة"، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتي: سيُذكر غوتيريش باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون أنطونيو غوتيريش".

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