الرئيس الإيراني: سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان، اليوم الأربعاء، ان بلاده سترد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد .

وقال الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحفي مع أمير دولة قطر التي وصلها في وقت سابق اليوم:" نتطلع لتعزيز العلاقات مع دولة قطر ولدينا إرادة مشتركة لتعزيز التعاون"، موضحا، ان "الدور القطري مهم لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية".

وأضاف: " أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعا ونحن لا نتطلع للحرب ولكن نتطلع للسلام والهدوء"، مؤكدا: " سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا".

وأشار بازكشيان الى انه "طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات"، لافتا الى ان "زعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوربيين والولايات المتحدة".

وشدد على ان "ما يقوم به الكيان الصهيوني هو توسيع لدائرة العنف".

من جهته أكد أمير قطر على ان "زيارة الرئيس الإيراني لقطر تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين"، مبينا: "تناولنا الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها منطقتنا والمتمثلة بالعدوان على غزة والأقصى".

واضاف: "العدوان المستمر على لبنان ما زال مستمرا ويضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية"، موضحا ان "التصعيد الأخير على لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان على غزة".

أكد أمير قطر على "مواصلة المساعي والجهود لوقف الحرب في غزة"، داعيا المجتمع الدولي "لإلزام إسرائيل بإيقاف عدوانها على غزة".

وشدد على ان "حل الدولتين هو مفتاح الحل للسلام في المنطقة"، مضيفا: "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وندعم أي مسعى لإنهاء التصعيد".