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مستشار القائد العام للحرس الثوري يكشف عن شنّ هجومًا إلكترونيًا بالتزامن مع انطلاق الصواريخ على اسرائيل


كشف مستشار القائد العام للحرس الثوري العميد إبراهيم جباري، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، شن بلاده هجوماً الكترونياً على إسرائيل بالتزامن مع انطلاق الصواريخ الباليستية والفرط صوتية.

وقال العميد جباري في تصريحات صحفية، أنه" بالتزامن مع العملية الصاروخية تمّ إطلاق عملية سيبرانية كبيرة على أنظمة دفاع العدو وأدّت إلى إصابة الصواريخ بالهدف".

وأكد "تعرض العدو لمفاجأة عسكرية خلال عملية الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية وتم ضرب مراكزه العسكرية الهامة وتدمير حظائر عسكرية وعدد كبير من المقاتلات الإسرائيلية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، إن نسبة نجاح عملية الوعد الصادق الثانية التي استهدفت إسرائيل الليلة الماضية تجاوز نسبة الـ 90 بالمائة.

وشنت إيران مساء يوم أمس الثلاثاء، هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل، أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل وهروب الملايين إلى الملاجئ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت 180 صاروخا، وذلك بعد أن تحدثت في تقدير سابق عن ما لا يقل عن 200 صاروخ.

وشوهدت عشرات الصواريخ في سماء الضفة الغربية قادمة من الشرق باتجاه النقب وتل أبيب. كما شوهدت الصواريخ تحلق أيضا فوق وسط الأردن باتجاه إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل، مشيرا إلى أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وأعلن الحرس الثوري في بيان أن استهداف “العمق الصهيوني جاء ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية و أمين حزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني”.

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