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وزير الدفاع الإيراني: لم نستخدم إلا جزءا من قدراتنا الصاروخية في ضرب إسرائيل


أكد وزير الدفاع الإيراني العميد طيار عزيز نصير زاده أن الضربة الصاروخية الإيرانية لإسرائيل الليلة الماضية، كانت جزءا من القدرات الصاروخية الإيرانية، حيث ذكر في تصريحات :"إن هذه العملية كانت ذكية ومخطط لها بدقة ونفذت بنجاح تام .. هذه العملية صممت بما يتناسب مع المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني وكانت عملية ناجحة للغاية".

وأشارإلى أنه تم استخدام جزء فحسب من القدرات الصاروخية الإيرانية وأن قسما كبيرا من القدرات الصاروخية لم يستخدم بعد نظرا إلى التكنولوجيا المتطورة للغاية وقدرتها على التدمير الأكثر شدة.

وأكد أن الأهداف المحددة في هذه العملية، كانت عسكرية وعملانية بالكامل لا سيما الأهداف الاستخباراتية التي استخدمت لاغتيال اسماعيل هنية.

وأوضح العميد نصير زاده، الأربعاء، إن "نسبة نجاح عملية الوعد الصادق الثانية التي استهدفت إسرائيل الليلة الماضية تجاوزت الـ 90 بالمائة". وأضاف "عملية الصادق 2 كانت ممتازة وتستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وكانت بمثابة إجراء مضاد وكانت قانونية تمامًا".

وحذر إسرائيل أنها وفي حال تجرأت وقامت بالرد، فان الإجراءات ستكون شديدة جدا وسيتم استخدام تشكيلة أكثر تطورا من الصواريخ.

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