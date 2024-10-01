الرئيس الإيراني: الهجوم كان دفاعا عن مصالحنا ومواطنينا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان دفاعا عن مصالح إيران ومواطنيها.

وكتب بزشكيان عبر حسابه على منصة "إكس": "استنادا إلى الحقوق المشروعة وبهدف تحقيق السلام والأمن لإيران والمنطقة، تم الرد بشكل حاسم على عدوان النظام الصهيوني".

وأضاف: "يأتي هذا الإجراء دفاعا عن مصالح ومواطني إيران. وليعلم نتنياهو أن إيران ليست دولة محاربة، لكنها تقف بحزم في وجه أي تهديد".

وشدد بزشكيان على أن "هذا ليس سوى جزء من قدراتنا، لا تدخلوا في صراع مع إيران".