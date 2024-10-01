الحرس الثوري: الهجوم الصاروخي استهدف ثلاثة قواعد عسكرية صهيونية

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الثلاثاء أن الهجوم الصاروخي استهدف ثلاثة قواعد عسكرية إسرائيلية، حيث أكد الحرس الثوري في بيانه أن القصف جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية يونيو الماضي، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، في غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.

وفي بيانه الأول أعلن الحرس الثوري اليوم الثلاثاء أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران “أكثر سحقا وتدميرا”، إذ شدد على أن إسرائيل في حال ردت على الهجوم فإنها ستواجه هجمات عنيفة.

وذكر مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من القائد الأعلى آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله).