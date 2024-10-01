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مصر: إستنكار لتصريح نتنياهو حول خريطة جديدة للشرق الأوسط!


استنكر عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن صياغة خريطة جديدة للشرق الأوسط، حيث ذكر بكري عبر حسابه الرسمي، على منصة "إكس": "عندما يصرح النتن ياهو قائلا: بدأنا تنفيذ خريطة الشرق الأوسط الجديد، فاعلم أن جرائمه لن تقتصر علي فلسطين ولبنان، بل ستمتد إلي مناطق أخرى".

وأضاف: "إذا سقطت المقاومة، فاعلم أن الطريق بات مفتوحا لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد وإنشاء إسرائيل الكبري"، مناشدا الدول العربية: "فلتتوقف الخلافات والتنابزات وعمليات التشكيك، عدونا واحد ومصيرنا واحد".

وتابع: "أمريكا هي الداعم الأول للعدو الصهيوني في جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها ضد أهلنا في فلسطين ولبنان"، وان "أمريكا نفسها هي التي أصدرت بيانا منذ قليل، قالت فيه: إن العملية البرية ضد لبنان، تتماشي مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وبيّن: "أمريكا شريك في جرائم إسرائيل. السلام بالنسبة لها تعني الإبادة، واحتلال أرض الغير يعني دفاعا عن النفس".

واختتم النائب مصطفى بكري حديثه بتوجيه رسالة إلى الدول العربية، قائلا: "إن لم يتوحد العرب ويواجهون الخطر فسوف تنفرد بهم إسرائيل الواحد تلو الآخر، علينا أن نوحد جهودنا، فنحن أمام حرب نكون أولا نكون".

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