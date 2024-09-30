بايدن في تصريح صحفي: أنا على علم بالتقارير بشأن توجه إسرائيل لشن عملية برية في لبنان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الاثنين إنه على علم بالتقارير بشأن توجه إسرائيل لشن عملية برية في لبنان، حيث ذكر بايدن ردا على سؤال عن نية إسرائيل التوغل بريا في لبنان: "ما يريحني ألا يفعلوا ذلك". وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب أن يكون لدينا وقف إطلاق للنار الآن".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية. وبحسب التقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006، إذ ستركز العملية حسب زعمهم على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.