قائد الجيش الإيراني : الرد على الكيان الإسرائيلي بشأن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "قريب".

قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، (30 أيلول 2024)، إن الرد على الكيان الإسرائيلي بشأن اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله "قريب".

وتوعد اللواء موسوي في تصريحات للصحفيين عقب خروجه من مكتب حزب الله في طهران لتقديم واجب العزاء برد محور المقاومة على اغتيال الشهيد السيد حسن نصرالله.

وأضاف عند سؤاله حول رد فعل إيران ومحور المقاومة على اغتيال الشهيد السيد حسن نصرالله: انتظروا، مبيناً أن "علم حزب الله لم ينكس يوماً، وبدماء كل شهيد ارتفع العلم أعلى، وغداً سيرتفع أعلى من اليوم".

وذكر اللواء موسوي "دماء الشهيد السيد حسن نصرالله أشد بئسا من السيد حسن نصرالله وستكتب هذه الدماء نهاية الكيان الصهيوني وأسياده"، منوهاً "دماء نصر الله ستكون أكثر عصفا بالكيان الصهيوني من نصر الله نفسه".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أكد أمس الأحد، أن اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقائد فيلق القدس في لبنان العميد عباس نيلفروشان برفقته، "سيحدث تغييراً تاريخياً في العالم الإسلامي".