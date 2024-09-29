الرئيس الإيراني : جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد، موضحا أن إسرائيل بجريمة اغتيال السيد حسن نصر الله أثبتت مرّة أخرى أنها غير ملتزمة بأي من المعايير الدولية.

وقال بزشكيان في تصريحات صدرت يوم الأحد، إن مزاعم أميركا والدول الأوروبية حول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حال عزوف إيران عن الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران كانت كاذبة. وأضاف أن إعطاء الفرصة لمثل هؤلاء المجرمين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

كما شدد الرئيس الإيراني على أنه "لا يجب أن يُترك المقاومون وحدهم ليواصل الكيان الإسرائيلي جرائمه ويعتدي على دول محور المقاومة واحدة تلو الأخرى".

كما حمّل بزشكيان الدول العربية والإسلامية "مسؤوليةً كبيرة تجاه هذه المأساة"، مؤكدا أنها "يجب ألا تقف متفرجة على جرائم إسرائيل كونها تعرّض أمن المنطقة للخطر".

وفي وقت سابق في أثناء تواجده في مدينة نيويورك الأمريكية في إطار المشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر مسعود بزشكيان في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، من أنه إذا لم يوقف المجتمع الدولي إسرائيل وواصل السماح لها بفعل ما تريد، فإن إيران سترد الرد المناسب.