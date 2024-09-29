الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني : جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد


أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد، موضحا أن إسرائيل بجريمة اغتيال السيد حسن نصر الله أثبتت مرّة أخرى أنها غير ملتزمة بأي من المعايير الدولية.

وقال بزشكيان في تصريحات صدرت يوم الأحد، إن مزاعم أميركا والدول الأوروبية حول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حال عزوف إيران عن الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران كانت كاذبة. وأضاف أن إعطاء الفرصة لمثل هؤلاء المجرمين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

كما شدد الرئيس الإيراني على أنه "لا يجب أن يُترك المقاومون وحدهم ليواصل الكيان الإسرائيلي جرائمه ويعتدي على دول محور المقاومة واحدة تلو الأخرى".

كما حمّل بزشكيان الدول العربية والإسلامية "مسؤوليةً كبيرة تجاه هذه المأساة"، مؤكدا أنها "يجب ألا تقف متفرجة على جرائم إسرائيل كونها تعرّض أمن المنطقة للخطر".

وفي وقت سابق في أثناء تواجده في مدينة نيويورك الأمريكية في إطار المشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر مسعود بزشكيان في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، من أنه إذا لم يوقف المجتمع الدولي إسرائيل وواصل السماح لها بفعل ما تريد، فإن إيران سترد الرد المناسب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الإيراني : جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد
وزير خارجية الصين: قضية فلسطين هي الجرح الأكبر للضمير الإنساني!
مفتي سلطنة عمان: نصرالله كان "شجى في حلق المشروع الصهيوني" لثلاثة عقود
سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) يعلن الحداد العام في ايران لخمسة أيام
سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) يُصدر بياناً بشأن احداث لبنان الأخيرة
إعصار \"هيلين\" يضرب الولايات المتحدة ويخلّف عشرات القتلى ويقطع الكهرباء عن الملايين !
طلب نرويجي للبحث عن متورط بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان.. من هو؟
بوتين يعلق على تخلي الغرب عن الوقود الروسي: "فليشتروه بأسعار باهظة"
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا
مبادرة دولية لوقف اطلاق النار على لبنان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك