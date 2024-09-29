وزير خارجية الصين: قضية فلسطين هي الجرح الأكبر للضمير الإنساني!

أكد وزير خارجية الصين وانغ يي يوم السبت أن القضية الفلسطينية هي الجرح الأكبر للضمير الإنساني في هذه اللحظة، حيث ذكر في كلمته في المناقشة العامة للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث المسؤول الصيني عن استمرار الحرب في غزة والتطورات الأخيرة في لبنان، حيث شدد على أن القوة لا يمكن أن تحل محل العدالة وأنه لا ينبغي تجاهل الطموح الذي طالما تمسكت به فلسطين لإقامة دولة مستقلة.

وتابع قائلا: "لا ينبغي تجاهل الظلم التاريخي الذي عانى منه الشعب الفلسطيني بعد الآن، ولا ينبغي أن يكون هناك أي تأخير في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار"، مشددا على أن الحل الأساسي يكمن في حل الدولتين".

وأكد أن الصين كانت دائما داعما قويا للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة ومؤيدا قويا لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وصرح وانغ يي بأن بكين ساعدت مؤخرا على تحقيق اختراقات في المصالحة الفلسطينية الداخلية وستواصل العمل بالتنسيق مع البلدان ذات التفكير المماثل من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية والسلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط.