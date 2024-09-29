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مفتي سلطنة عمان: نصرالله كان "شجى في حلق المشروع الصهيوني" لثلاثة عقود


أكد مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي أن أمين عام حزب الله الراحل حسن نصرالله كان "شجى في حلق المشروع الصهيوني" لثلاثة عقود.

وكتب الخليلي في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "ساءنا كثيرا نعي الأمين العام لحزب الله، بعدما كان شجى في حلق المشروع الصهيوني مدة تزيد على ثلاثة عقود، فإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع: "نسأل الله العلي القدير أن يثبت محاور المقاومة في وجه المشروع الصهيوني الغاشم وأعوانه في لبنان وفلسطين وفي جميع بلدان المسلمين، بحيث يعقب القادة الراحلين من يسد الثغرة في كل المواقع والمراحل فكم من رجال لهذه المهمة بإذن الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وأضاف: "على أن لنا في هذه الأحداث أملا كبيرا ورجاء واسعا أن يتحد المسلمون على كلمة سواء، فيكونوا كالجسد الواحد، كما دعاهم إلى ذلك ربهم عز وجل ونبيهم صلى الله عليه وسلم، وينتهوا عن إثارة ما يفرق بينهم، فكم في وحدتهم هيبة وقوة وكم في تفرقهم ضعف وخيبة، وإن أحسن ما يغتنمه العدو في حربه هذه أن تثور بينهم النعرات والتحزبات فلينتبه الجميع والله المستعان".

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مفتي سلطنة عمان: نصرالله كان "شجى في حلق المشروع الصهيوني" لثلاثة عقود
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