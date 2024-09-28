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سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) يُصدر بياناً بشأن احداث لبنان الأخيرة


أصدر قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي( دام ظله)، اليوم السبت 28/ أيلول2024، بيانًا مهماً  بشأن الأحداث الأخيرة في لبنان، جاء فيه، ان الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية،  وبيّن ان مصير المنطقة تحدده قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله. في حين أكد انه واجب على جميع المسلمين أن يقفوا بجانب الشعب اللبناني وحزب الله لمواجهة الكيان الصهيوني الظالم.

وهذا نصّ البيان :

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم

إنّ ارتكاب المجازر بحقّ العُزّل في لبنان كشف للجميع، من جهة، الطبيعة الوحشيّة للكلب الصهيونيّ المسعور، وأثبت، من جهة أخرى، قصر نظر قادة الكيان الصهيوني الغاصب وسياستهم البلهاء. لم تستلهم عصابة الإرهاب التي تحكم الكيان الصهيوني الدروس والعِبر من حربها الإجراميّة على مرّ عامٍ في غزّة، ولم يستطيعوا أن يفهموا أنّ الإبادة الجماعيّة للنساء والأطفال والمدنيّين لا يمكنها التأثير في البنية الصلبة لمنظومة المقاومة، ولن تؤدّي إلى انهيارها.

وها هم الآن يختبرون السياسة الحمقاء ذاتها في لبنان. فليعلم المجرمون الصهاينة أنّهم أحقر بكثير من أن يُلحقوا ضررًا يُعتَدُّ به بالبنية الصّلبة لحزب الله في لبنان. إنّ قوى المقاومة كلّها في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتسانده، وسوف تقرّر قوى المقاومة مصير هذه المنطقة، وعلى رأسها حزب الله الشامخ. لم ينسَ شعب لبنان أنّ جنود الكيان الغاصب كانوا ذات يوم يدوسون المناطق بأقدامهم حتى بيروت، وكان حزب الله من قطع أقدامهم، وجعل لبنان عزيزًا وشامخًا. واليوم أيضًا، سوف يجعل لبنانُ العدوَّ المعتديَ والخبيثَ والشقيَّ يندم، بحول الله وقوّته. إنّه لواجبٌ على جميع المسلمين الوقوف إلى جانب شعب لبنان وحزب الله الشامخ بإمكاناتهم كلّها، وأن ينصروهم في مجابَهَتم الكيانَ الغاصبَ والظالمَ والخبيث.

والسّلام على عباد الله الصّالحين.

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سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) يُصدر بياناً بشأن احداث لبنان الأخيرة
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