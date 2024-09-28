إعصار \"هيلين\" يضرب الولايات المتحدة ويخلّف عشرات القتلى ويقطع الكهرباء عن الملايين !

تسبب إعصار "هيلين" في مقتل 44 شخصا على الأقل وتدمير ممتلكات بمليارات الدولارات جنوب شرقي الولايات المتحدة، وانقطاع الكهرباء ثلاثة ملايين مستفيد.

وضرب إعصار "هيلين" الشاطئ في منطقة بيغ بيند بولاية فلوريدا مساء الخميس الماضي كإعصار من الفئة الرابعة يحمل رياحا بلغت سرعتها 225 كم في الساعة، ثم تحرك بسرعة عبر ولايات جورجيا وكارولينا وتينيسي، مما أدى إلى اقتلاع الأشجار وتدمير المنازل وفيضان الجداول والأنهار وإجهاد السدود.

وتم قطع غرب كارولينا الشمالية بشكل أساسي بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات التي أجبرت على إغلاق الطريق السريع 40 والطرق الأخرى.

واوضح المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة من المتوقع أن تحوم فوق وادي تينيسي يومي السبت والأحد. وظلت العديد من تحذيرات الفيضانات سارية في أجزاء من جنوب ووسط جبال الأبلاش، بينما غطت تحذيرات الرياح العاتية أجزاء من تينيسي وأوهايو.

من بين ما لا يقل عن 44 شخصا لقوا حتفهم في العاصفة 3 رجال إطفاء وامرأة وتوأمها البالغان من العمر شهرا واحدا وامرأة تبلغ من العمر 89 عاما ضربت شجرة منزلها.

وفي ولاية كارولينا الشمالية ارتفع منسوب المياه في بحيرة وتم إخلاء الأحياء المحيطة، على الرغم من عدم وجود مخاوف فورية من فشله. كما تم إجلاء الناس من مدينة نيوبورت بولاية تينيسي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7000 شخص، وسط مخاوف بشأن سد بالقرب من هناك.

كذلك ضربت الأعاصير بعض المناطق، بما في ذلك واحدة في مقاطعة ناش بولاية كارولينا الشمالية، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة.

وبحسب مكتب مناخ ولاية جورجيا على موقع "إكس"، تلقت أتلانتا 28.24 سم من الأمطار خلال الساعات الـ48 الماضية، ليصبح أعلى مستوى تشهده المدينة في فترة يومين منذ بدء حفظ السجلات في عام 1878.

وبيّنت موديز أناليتيكس، إن قيمة الأضرار في الممتلكات، بحسب توقعاتها، قد تتراوح بين 15 و26 مليار دولار.