بوتين يعلق على تخلي الغرب عن الوقود الروسي: "فليشتروه بأسعار باهظة"

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تخلي دول الغرب عن الوقود الروسي يقودها إلى شرائه بأسعار باهظة، لافتا إلى تحويل روسيا 90% من صادراتها من النفط والغاز إلى أسواق الدول الصديقة.

وقال الرئيس الروسي في كلمة ألقاها في الجلسة العامة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد هذا الأسبوع في موسكو بمشاركة محلية ودولية وعربية واسعة: "إذا قرر عملاؤنا، الذين كان في السابق تقليدين، التخلي عن موارد الطاقة الرخيصة وقرروا التحول إلى مورد أكثر تكلفة، فهذا خيارهم، فليستهلكوا موارد باهظة الثمن".

وأضاف، أن "وجهة 90% من صادرات روسيا من الطاقة تحولت إلى الدول الصديقة، مشيرا إلى تسجيل روسيا رقما تاريخيا في استهلاك الطاقة ما يؤكد استمرار نموها الاقتصادي".