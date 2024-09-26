روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها سيطرت على بلدة /أوكراينسك/ في مقاطعة /دونيتسك/ شرقي أوكرانيا.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان، أن قواتها تمكنت أيضا من صد عشر هجمات مضادة من قبل القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت نتيجتها نحو 670 عسكريا ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات، وعددا من المدافع.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية خسرت على محاور القتال لمجموعات قوات /الجنوب/ و/الغرب/ و/ الشمال/ الروسية 1420 جنديا و22 مركبة قتالية وغير قتالية وعددا من المدافع، وثلاث محطات حرب إلكترونية وعشر مستودعات ذخيرة