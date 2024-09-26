الصفحة الدولية

روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها سيطرت على بلدة /أوكراينسك/ في مقاطعة /دونيتسك/ شرقي أوكرانيا.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان، أن قواتها تمكنت أيضا من صد عشر هجمات مضادة من قبل القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت نتيجتها نحو 670 عسكريا ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات، وعددا من المدافع.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية خسرت على محاور القتال لمجموعات قوات /الجنوب/ و/الغرب/ و/ الشمال/ الروسية 1420 جنديا و22 مركبة قتالية وغير قتالية وعددا من المدافع، وثلاث محطات حرب إلكترونية وعشر مستودعات ذخيرة 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتين يعلق على تخلي الغرب عن الوقود الروسي: "فليشتروه بأسعار باهظة"
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا
مبادرة دولية لوقف اطلاق النار على لبنان
البابا فرنسيس: اشعر بالحزن لما يحدث في لبنان
فرنسا تدعو لجلسة طارئة في مجلس الأمن حول التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
تركيا حول هجمات إسرائيل على لبنان: مرحلة جديدة من جهود تبذلها تل أبيب لإغراق المنطقة في الفوضى
عراقجي ينفي تصريحات متداولة لبزشكيان حول استعداد طهران لوضع أسلحتها جانبا
الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بالسعي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط وجر بلاده إليها
فرض حالة الطوارئ في عموم إسرائيل
الرئيس الإيراني: لدينا القدرة الكافية لضرب إسرائيل وردنا سيكون في وقته المناسب وبالطريقة المناسبة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك