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مبادرة دولية لوقف اطلاق النار على لبنان


طالب بيان مشترك اليوم، الخميس 26 سبتمبر 2024، صدر عن 12 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وذلك لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.

ولم يذكر البيان على أن وقف إطلاق النار يشمل قطاع غزة، رغم تشديد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في أكثر من مناسبة على أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل مرهون بوقف الأخيرة حربها على القطاع المستمرة منذ قرابة العام.

وأكد البيان أن "الوقت حان للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تُمكن المدنيين من العودة إلى منازلهم بأمان"، مستدركاً: "لكن لا يمكن أن تنجح الدبلوماسية وسط تصعيد هذا الصراع".

لذا دعت الدول والمنظمات الموقعة على البيان إلى "وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يومًا على طول الحدود اللبنانية لتوفير مساحة للدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع القرار 1701 من مجلس الأمن، وتنفيذ القرار 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

وتابعت: "ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك حكومتا إسرائيل ولبنان، إلى دعم وقف إطلاق النار المؤقت فورا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وأكدت على استعدادها بعد ذلك لـ"دعم جميع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، مع البناء على الجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية، لإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل".

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