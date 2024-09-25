البابا فرنسيس: اشعر بالحزن لما يحدث في لبنان

اعرب بابا الفاتيكان، فرنسيس الاول، اليوم الاربعاء، عن "شعوره بالحزن إزاء الأخبار الواردة من لبنان ..عن التفجيرات والموت والدمار".

وقال البابا في تصريحات صحفية ، "أتمنى أن يبذل المجتمع الدولي كل جهد ممكن لوقف هذا التصعيد الرهيب في لبنان".

وأضاف "أعرب عن تضامني مع الشعب اللبناني الذي عانى كثيراً".

ولفت بابا الفاتيكان، إلى الأزمات التي طرأت على لبنان بشكل مباشر مثل الأزمة الاقتصادية والسياسية، وانفجار مرفأ بيروت عام 2002، موضحا أن الشعب اللبناني تأثر من هذه الأزمات.

وأعرب خلال حديثه عن "تضامنه مع الشعب اللبناني الذي عانى كثيرا في الماضي القريب".

وفي وقت سابق الأربعاء، وسع حزب الله نطاق عملياته عبر استهدافه مقر قيادة "الموساد" في ضواحي "تل أبيب" بصاروخ باليستي من طراز "قادر1".

في المقابل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي جبل لبنان لأول مرة منذ بدء المواجهات المتبادلة مع حزب الله في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط شهداء وعدد من الجرحى، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية./