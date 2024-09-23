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فرنسا تدعو لجلسة طارئة في مجلس الأمن حول التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
وكالة انباء براثا
63
2024-09-23
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