تركيا حول هجمات إسرائيل على لبنان: مرحلة جديدة من جهود تبذلها تل أبيب لإغراق المنطقة في الفوضى

أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء يوم الاثنين أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان مرحلة جديدة من الجهود التي تبذلها تل أبيب لإغراق المنطقة برمتها في الفوضى.

وأضافت الخارجية التركية أن الدول التي تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط تساعد نتنياهو على سفك الدماء من أجل مصالحه السياسية.

وأفادت بأنه من الضروري أن تتخذ المؤسسات المسؤولة عن صون السلام والأمن الدوليين وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، التدابير اللازمة دون تأخير.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي يوم الاثنين على لبنان حيث نفذ الجيش غارات مكثفة على بلدات جنوبية وطال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وتعد العمليات الإسرائيلية يوم الاثنين 23 سبتمبر في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

وفي المقابل كان رد حزب الله بوابل من الصواريخ التي استهدفت عدة مناطق في إسرائيل بلغ عمق بعضها 100 كم.

وفي تطور جديد، أعلنت حكومة نتنياهو بشكل عاجل حالة الطوارئ لمدة أسبوع في كل أنحاء إسرائيل، علما أنها دخلت حيز التنفيذ فورا.