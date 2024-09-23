عراقجي ينفي تصريحات متداولة لبزشكيان حول استعداد طهران لوضع أسلحتها جانبا

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التصريحات التي تم تداولها للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول خفض التصعيد مع إسرائيل ووضع أسلحتها جانبا.

وقال عراقجي إن "التصريحات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام عن الرئيس بزشكيان حول استعداد إيران للعمل على خفض التصعيد مع إسرائيل ووضع أسلحتها جانبا عارية من الصحة ولم يدل بها الرئيس بزشكيان".

وفي وقت سابق، تم تداول تصريحات للرئيس الإيراني، أكد فيها أن بلاده مستعدة لوضع كل أسلحتها جانبا، ولكن السؤال هو عن مدى استعداد إسرائيل لفعل الشيء نفسه.