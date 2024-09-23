الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بالسعي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط وجر بلاده إليها

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بالسعي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط ونصب "أفخاخ" لجر بلاده إلى صراع أوسع.

وصرح مسعود بزشكيان لنحو 20 من ممثلي وسائل الإعلام بأن إيران لا تريد أن تشهد توسع الحرب الحالية في غزة، وتوسيع نطاق القصف الجوي عبر الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وأضاف أنه بينما تؤكد إسرائيل أنها لا تريد توسيع نطاق الحرب، فإنها تتخذ إجراءات تثبت عكس ذلك.

واستشهد بزشكيان بالانفجارات القاتلة لأجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في لبنان الأسبوع الماضي، التي ألقى باللوم فيها على إسرائيل، واغتيال زعيم حماس السياسي إسماعيل هنية في طهران عشية تنصيب الرئيس الإيراني.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي اليوم الاثنين، على لبنان، حيث نفذت نحو 100 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وتعد العمليات الإسرائيلية اليوم في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.