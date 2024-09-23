استعدادات الحرب الشاملة.. لقاء إيراني سعودي بعد "فضيحة" تعاون الرياض مع إسرائيل

كشفت وكالة (الاجينسي فرانس برس)، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، عن عقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية بين الحكومتين الإيرانية والسعودية على خلفية الاحداث التي تجري حاليا في لبنان.

وقالت الوكالة في تقرير إن "وزيري الخارجية الإيراني ونظيره السعودي عقدا اجتماع في مدينة نيويورك الامريكية على هامش مؤتمر اونغا المنعقد في الولايات المتحدة، حيث تم نقاش تعاون السعودية مع إسرائيل عقب فضيحة كشفت عنها احدى الصحف الإسرائيلية".

وأشارت الى ان "السعودية تعرضت لفضيحة بعد كشف وجود تعاون سري بين الرياض والنظام الإسرائيلي يتضمن تعاونا في القطاع الأمني والإعلامي فيما يتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة"، مشيرة الى وجود "تحول محتمل في الموقف السعودي من التعاون مع إسرائيل عقب التحركات الأخيرة ضد لبنان".

يشار الى ان وزيري الخارجية فيصل بن فرحان وعباس عراقجي، اتفقا على التعاون والتنسيق بين إيران والسعودية لمواجهة خطر توسع الحرب الإسرائيلية لباقي المنطقة بعد إصرار النظام الإسرائيلي على غزو لبنان.