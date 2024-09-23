البنتاغون يرسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط بعد التصعيد بين اسرائيل وحزب الله

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن واشنطن سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

ولم يقدم المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر تفاصيل حول عدد القوات الإضافية أو المهام التي سيتم تكليفها بها.

كما حذرت الخارجية الأمريكية مواطنيها وطالبتهم بضرورة مغادرة لبنان، مع تزايد خطر نشوب حرب إقليمية.

في ذات الوقت، أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء البلاد، ويدخل حيز التنفيذ فورا ولمدة أسبوع.

وينتشر حاليا نحو 40 ألف جندي في المنطقة.

وتأتي عمليات الانتشار الجديدة بعد ضربات واسعة شنتها القوات الإسرائيلية ضد أهداف في لبنان أدت إلى مقتل المئات، بينما تستعد إسرائيل للقيام بمزيد من العمليات.