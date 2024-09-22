انفجار لغم في سيارة مرافقة للسفير الروسي لدى باكستان

أكدت السفارة الروسية لدى باكستان، اليوم الأحد، انفجار لغم بسيارة مرافقة لوفد السفير الروسي ألبرت خوريف، مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات بين الدبلوماسيين الروس.

وقالت السفارة في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "في الطريق من مدينة مينغورا إلى الفندق، انفجر لغم في السيارة المرافقة، وأصيب عدد من الدبلوماسيين الروس".

وكما أوضحت السفارة، شارك خوريف اليوم الأحد، ضمن وفد من سفراء عدة دول، في منتدى التنمية السياحية في وادي سوات بمقاطعة خيبر بختونخوا.

وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل غرفة التجارة والصناعة في إسلام آباد.