الدفاع الروسية :قصف منشآت الطاقة الأوكرانية والقضاء على 1520 جنديا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تنفيذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والقضاء على 1520 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: اليوم السبت، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية ، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار على منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وورش إنتاج المركبات الجوية بدون طيار وأماكن نشر الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية ،وتم القضاء على 1520 جنديا.

وأضاف البيان ،أنه تم أيضا تدمير دبابتين ومدرعتين و22 سيارة وثلاث محطات للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم السبت، بأن الجيش الأوكراني خسر على محور مقاطعة /كورسك/ خلال يوم أكثر من 300 عسكري"