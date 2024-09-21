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عراقجي: نراقب تصرفات اسرائيل "بعناية وحكمة لمنعها من تحقيق اهدافها في المنطقة


صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي :" ان طهران تراقب تصرفات اسرائيل "بعناية وحكمة" وتقوم بصياغة سياساتها لمنع تل ابيب من تحقيق أهدافها في المنطقة".

وقال عراقجي في تصريح لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة :" ان الدورة الحالية للجمعية العامة الاممية تعقد في ظل "التوترات المتزايدة والأعمال الإرهابية والإجرامية" التي تقوم بها إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان".

واضاف :"من الطبيعي أن تكون جرائم الكيان الصهيوني ، خاصة الجرائم التي ارتكبها في الأيام القليلة الماضية، الموضوع الرئيس للمحادثات التي يعتزم الوفد الإيراني إجراءها في نيويورك".

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عراقجي: نراقب تصرفات اسرائيل "بعناية وحكمة لمنعها من تحقيق اهدافها في المنطقة
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