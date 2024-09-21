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إيران: نمارس أقصى ضبط للنفس وسنعاقب المعتدين على سفيرنا ببيروت


اكد سفير ايران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، أن طهران مارست أقصى درجات ضبط للنفس فيما توعد المعتدين على بلاده في بيروت بالعقاب.

قال إيرافاني خلال جلسة مجلس الأمن إن "إيران حذرت مرارا وتكرارا من العواقب الخطيرة للأنشطة الخبيثة التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة"، مبينا أن "إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، وأن طهران ستعاقب المعتدين على سفيرها في لبنان".

وأضاف أن "إيران دأبت على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل السلام والأمن بالمنطقة، ومن أجل ما تسمى بمحادثات وقف إطلاق النار في غزة".

وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة بناء على طلب من الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، استمع خلالها إلى إحاطتين من مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.

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