دبلوماسي إيراني: إسرائيل بحالة هستريا وتتسابق مع الأساطيل الأمريكية

علق الدبلوماسي الإيراني السابق مدير مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية امير الموسوي، اليوم الجمعة (20 أيلول 2024)، على حادثة قصف ضاحية بيروت الجنوبية، مبيناً أن إسرائيل دخلت مرحلة الهستريا وتسعى للمواجهة الشاملة.

وقال الموسوي في تغريدة على منصة (X) إن "الهدف الأساسي من تهور الكيان الصهيوني المجرم وهجومه على الضاحية الجنوبية لبيروت وقتل العشرات وجرح المئات في هجومه الإلكتروني وربما أعمال إجرامية متتالية أخرى هو لتعجيل المواجهة الإقليمية الشاملة قبل عودة الأساطيل الأمريكية ووصولها إلى أمريكا لان نتنياهو وعصابته الإرهابية دخلوا مرحلة الهستريا بسبب فشله في غزة والضفة الغربية وشمال فلسـطين وثني حزب الله وانصــار الله والمـقاومة العراقية عن نصرة وإسناد غـزة وانتظارهم المفجع والمدمر للأعصاب للرد الإيـراني وحزب الله المرتقبين".