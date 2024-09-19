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باحث ومحلل في الشؤون الإستراتيجية : العالم سيشهد رداً غير مسبوق من المقاومة اللبنانية


أكد الباحث والمحلل في الشؤون الإستراتيجية، حكم أمهز، أن العالم سيشهد رداً كبيراً من قبل المقاومة يتجاوز ما شهده سابقاً، رداً على مجزرتي الثلاثاء والاربعاء في لبنان

وفي مقابلة مع قناة "العالم" أشار أمهز الى الجملة التي بدأها الأمين العالم لحزب السيد نصر الله والتي قال فيها "ان العدو تجاوز كل الخطوط الحمراء"، منوهاً الى أن السيد نصر الله أشار في خطاب سابق، في حال تجاوز الإسرائيلي الخطوط الحمراء فنحن سنقاتل بدون سقوف وبدون خطوط حمراء.

وأضاف أن السيد نصرالله أنهى كلامه بأن "لن أتحدث عن زمان ولا عن مكان ولكنه ستسمعون وسترون"، مؤكدا سنكون امام رد كبير جداً من قبل المقاومة بما يتجاوز ما شهدناه في المرات الماضية.

وتابع "فيما يتعلق بموضوع سقوف الاهداف هناك اكثر من شيء تحدث عنه السيد نصر الله هو انه لن يكون هناك تراجع عند دعم غزه لن يكون هناك وقف للعمليات والجبهة اللبنانية الا في حال ان الاسرائيلي اوقف العدوان على غزة، وهذا الامر محسوم، الامر الثاني انه لن يستطيع العدو اعادة المستوطنين الى مستوطناتهم مهما كلف الثمن وبالتالي هذه من الاهداف التي وضعها الاسرائيلي، النقطة الثالثة حاول الاسرائيلي وقف هذه العمليات على الجبهة اللبنانية بطريقة دبلوماسية او غير دبلوماسية ولكن بالرغم من ذلك ايضا يقول ان السيد حسن نصر الله إن موقفنا هو ذاته.

وأوضح أمهز ان الاسرائيلي حاول من خلال التهديدات ومن خلال الوعيد ومن خلال التحركات التي يقوم بها على الجبهة اللبنانية اضعاف حزب الله او إضعاف عزيمة حزب الله ولكن حزب الله كان موقفه ثابتا وتوعد السيد حسن نصر الله بانه في حال تجرأ الاسرائيلي وقام بغامرة ضد لبنان بانه ستكبد خسائر باهضة جدا لم يراها في الفترات السابقة بسبب تغير الظروف وقواعد الاشتباك بشكل كامل.

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