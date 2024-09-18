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وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على 2060 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 66 طائرة مسيرة


 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، القضاء على 2060 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الأخرى للقوات الأوكرانية على مختلف محاور القتال، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة الروسية في بيان، بأن قواتها استهدفت أيضا منشآت الطاقة المشغلة للمصانع العسكرية الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعا للطائرات دون طيار، مشيرة إلى:" أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 13 صاروخا، و66 طائرة دون طيار".

وأوضحت، أنه ، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم في المجمل تدمير 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 31724 طائرة دون طيار، 579 نظام صواريخ مضادة للطائرات، 18163 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1454 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، 14753 مدفعا ميدانيا وقذيفة هاون، و 26175 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة"

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وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على 2060 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 66 طائرة مسيرة
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