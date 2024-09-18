تفاصيل تخص "البيجر".. أين صنعت وكيف حملت المواد متفجرة

كشف مسؤولون مطلعون بينهم أمريكيون، عن تفاصيل جديدة تخص "أجهزة البيجر" التي انفجرت في لبنان، مشيرين الى أنها صنعت في تايوان.​

‏ونقلت "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين مطلعين من بينهم أمريكيون قولهم، إن "اسرائيل اخفت مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من اجهزة النداء المصنوعة في تايوان تم استيرادها الى لبنان".

يشار الى أن انفجارات متزامنة وقعت لأجهزة اتصالات "البيجر" أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من الأشخاص في عدد من المدن اللبنانية.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن تفجيرات البيجر أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب نحو 2800 بينهم 200 حالة حرجة.