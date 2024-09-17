واشنطن تنفي ضلوعها بانفجارات "أجهزة الاتصال" في لبنان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن واشنطن "غير ضالعة" في موجة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال في لبنان طالت المواطنين اللبنانيين

وأوضح ميلر، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة ترغب في إيجاد حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله، معبرا عن قلق بلاده من "أي واقعة يمكن أن تثير التصعيد في الشرق الأوسط".

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان على محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن واشنطن ليست لديها أي تقييمات بشكل أو بآخر عن هوية المسؤول عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، وتجمع معلومات عن الحادثة لكنها غير ضالعة فيها.

كما اعتبر أن "المدنيين ليسوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات"، داعيا إيران إلى عدم انتهاز هذا الوضع لزيادة حالة عدم الاستقرار، وتجنب تصعيد التوترات.

وكشف البيت الأبيض بدوره أن واشنطن تواصل الاعتقاد بضرورة التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.

يشار الى أن انفجارات متزامنة وقعت لأجهزة اتصالات "البيجر" أدت إلى استشهاد وإصابة المئات في عدد من المدن اللبنانية.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن تفجيرات البيجر أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب 2750 بينهم 200 حالة حرجة.