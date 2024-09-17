كوريا الشمالية تكشف عن منشأة لتخصيب اليورانيوم .. والجنوبية تدين

ادانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة ، حكومة كوريا الشمالية ، بعد أن كشفت عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وأمر زعيمها كيم جونغ-أون ببذل كل الجهود لإنتاج المواد النووية للأسلحة النووية التكتيكية.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في بيان : إن تطوير كوريا الشمالية غير القانوني للأسلحة النووية يشكل انتهاكا واضحا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتهديدا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية وفي العالم".

وشددت على أنه ينبغي على كوريا الشمالية أن تدرك بوضوح أن كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي لن يتسامحا أبدا مع حيازتها اسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف.

وقالت الوزارة : "أي تهديد أو استفزاز نووي من جانب كوريا الشمالية سيقابل برد قوي وساحق من حكومتنا وجيشنا، استنادا إلى الردع القوي الموسع للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وأضافت : يجب على كوريا الشمالية أن تدرك مرة أخرى أنه لا يمكن تحقيق أي شيء بالأسلحة النووية، وينبغى عليها أن تسير بسرعة على طريق الحرية وسبل العيش والسلام للشعب الكوري الشمالي.

وحثت الوزارة كوريا الشمالية على الاستجابة الفورية لحوار نزع السلاح النووي الذي اقترحته الحكومة الكورية الجنوبية.

وأفادت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ-أون تفقد منشأة لتخصيب اليورانيوم وأمر بزيادة إنتاج المواد النووية للأسلحة النووية التكتيكية.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية فيها عن منشأتها لتخصيب اليورانيوم