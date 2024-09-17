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البرلمان الجورجي يتبنّى مشروع قانون حظر الدعاية للمثلية وتغيير الجنس


تبنى البرلمان الجورجي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حظر الدعاية للمثلية وتغيير الجنس وتشريع زواج المثليين، فيما امتنع ممثلو المعارضة الموالون لواشنطن عن التصويت.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد توقيع رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي الموالية هي الأخرى لواشنطن عليه.

ويقضي القانون الذي طرحه حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بحظر دعاية المثلية، وزواج المثليين، وتغيير الجنس، وتنظيم التجمعات وحملات الترويج للعلاقات المثلية وتبنّي أب أو أوبوين مثليين للأطفال.

كما يحظر التدخل الطبي لتغيير الجنس، وعرض المشاهد الحميمية المثلية على شاشات التلفزيون.

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