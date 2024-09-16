الجيش الأمريكي يعلن سحب قواته بشكل كامل من النيجر

أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا "أفريكوم" اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أنهت سحب قواتها بشكل كامل من النيجر.

وقالت القيادة في بيان: ان وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة دفاع جمهورية النيجر تعلنان استكمال سحب العسكريين والمعدات الأمريكية من الدولة الإفريقية”، مشيرة إلى أن "العملية، التي بدأت في 19 ايار الماضي، اكتملت فعليا في 15 ايلول الجاري".

وأضاف البيان أن "التعاون والتواصل الفعال بين جيشي الولايات المتحدة والنيجر ضمنا أن يكون الانسحاب آمنا ومنظما ومسؤولا"، مؤكدا أن "العملية مرت دون أي صعوبات وفي الموعد المتفق عليه بين الطرفين".

وفي اذار، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في شمال الدولة الإفريقية.

وأشارت السلطات النيجرية إلى أن الاتفاق كان مفروضا قسرا على السلطات ولم يكن يلبي مصالح الشعب.

وبحلول نهاية عام 2023، كان هناك حوالي 1100 عسكري أمريكي في النيجر، معظمهم يتمركزون في قاعدة جوية بالقرب من أغاديز.